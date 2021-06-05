Путин допустил ковидные послабления и полеты россиян за границу в сентябре

Россияне смогут свободнее выезжать за границу примерно с сентября, когда уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достигнет примерно 60 процентов. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств на полях ПМЭФ-2021.

«Что касается взаимных поездок,... есть ограничения в европейских странах, есть определенные ограничения и у нас. Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60 процентов иммунизации всего населения РФ. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские. Неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали бы, что люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит препаратами компаний Moderna или Pfizer», - сказал Путин.

Комментируя затянувшийся процесс регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе, Путин отметил, что это связано с коммерческими интересами тех, кто это делает. Таким образом они пытаются выиграть время для того, чтобы конкуренты российских компаний успели занять европейский рынок, заключив долгосрочные контракты.

«Мы руководствуемся даже не коммерческой выгодой, мы руководствуемся гуманитарными соображениями. Если и есть какой-то политический аспект, то только у тех, кто не готов признать, что Россия - страна с высоким уровнем науки, образования, и это, может быть, кому-то не нравится» - добавил российский лидер.

Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко допустил некие послабления коронавирусных ограничений, введенных ранее. По словам главы ведомства, это произойдет после вакцинации 60 процентов населения страны.

​​​​​​С ним согласна и вице-премьер Татьяна Голикова, которая назвала приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России. С ее слов, это произойдет в сентябре 2021 года, или немного раньше. Все будет зависеть от активности прививочной кампании, уточнила вице-премьер. По ее оценкам, необходимо привить 69 миллионов человек.