В стране и мире Коронавирус Мурашко назвал условия ослабления ограничений из-за COVID-19 Ян Брацкий Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить от коронавируса не менее 69 миллионов россиян. © Фото: Saman Abesiriwardana, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко допустил некие послабления коронавирусных ограничений, введенных ранее. По словам главы ведомства, это произойдет после вакцинации 60 процентов населения страны. «Если провакцинируется 60 процентов населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям», - сказал министр ТАСС в кулуарах Петербургского экономического форума. ​​​​​​Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России. С ее слов, это произойдет в сентябре 2021 года, или немного раньше. Все будет зависеть от активности прививочной кампании, уточнила вице-премьер. По ее оценкам, необходимо привить как минимум 69 миллионов человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика