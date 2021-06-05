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На ПМЭФ-2021 заключили соглашения на сумму около 4 триллионов рублей

Виктория Ивашечкина
14:53 05.06.2021
Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня в очном формате.
На ПМЭФ-2021 заключили соглашения на сумму около 4 триллионов рублей
© Фото: Maksim Konstantinov, Globallookpress
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Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что участниками Петербургского международного экономического форума в 2021 году стали 13 тысяч человек из 140 стран мира. Кроме того, около 3 тысяч иностранных участников посетили мероприятие очно.

«Количество участников составило 13 тысяч человек, 140 стран, 11 тысяч российских и иностранных компаний», - отметил Кобяков на итоговой пресс-конференции.

Напомним, ПМЭФ-2021 проходит 2-5 июня в очном формате. Ранее губернатор города Александр Беглов рассказал, что, несмотря на пандемию, мероприятие в этом году решили провести в оффлайн формате, но с соблюдением строгих мер безопасности.

В частности, в отелях, где будут проживать гости, установили пункты измерения температуры и даже запретили систему шведский стол в ресторанах. Более избирательной стала и аккредитация на мероприятие.

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