Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Беглов рассказал об организации ПМЭФ в условиях пандемии

Анна Касаткина
20:00 01.06.2021
Мероприятие в этом году решили провести в очном формате, несмотря на эпидситуацию.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Даничев РИА Новости
Читайте нас на:

Всех участников Петербургского международного экономического форума с признаками вирусной инфекции будут госпитализировать, резерв коек в стационарах уже создан. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

Несмотря на пандемию, мероприятие в этом году решили провести в очном формате, но с соблюдением строгих мер безопасности. В частности, в отелях, где будут проживать гости, установили пункты измерения температуры и даже запретили систему шведский стол в ресторанах. Более избирательной стала и аккредитация.

«Число участников форума не превысит пяти тысяч. Большую часть времени делегаты будут находиться на изолированной площадке "Экспоцентра". Все гости и участники пройдут тестирование на коронавирус. Сначала - по прибытии в Петербург, затем - перед каждым мероприятием. Практически весь персонал форума прошел вакцинацию, защитив себя и, очень важно, всех окружающих», - рассказал он.

Форум стартует уже завтра и продлится до 5 июня. В мероприятии примут участие члены российского и зарубежных правительств, а также представители бизнеса, политики и науки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.