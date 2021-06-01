Беглов рассказал об организации ПМЭФ в условиях пандемии

Всех участников Петербургского международного экономического форума с признаками вирусной инфекции будут госпитализировать, резерв коек в стационарах уже создан. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

Несмотря на пандемию, мероприятие в этом году решили провести в очном формате, но с соблюдением строгих мер безопасности. В частности, в отелях, где будут проживать гости, установили пункты измерения температуры и даже запретили систему шведский стол в ресторанах. Более избирательной стала и аккредитация.

«Число участников форума не превысит пяти тысяч. Большую часть времени делегаты будут находиться на изолированной площадке "Экспоцентра". Все гости и участники пройдут тестирование на коронавирус. Сначала - по прибытии в Петербург, затем - перед каждым мероприятием. Практически весь персонал форума прошел вакцинацию, защитив себя и, очень важно, всех окружающих», - рассказал он.

Форум стартует уже завтра и продлится до 5 июня. В мероприятии примут участие члены российского и зарубежных правительств, а также представители бизнеса, политики и науки.