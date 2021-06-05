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Сомнолог рассказал, можно ли в выходные отоспаться за всю неделю

Анна Назайкина
14:40 05.06.2021
На глобальном уровне недосыпание в течение длительного времени оказывает негативное воздействие на здоровье.
Сомнолог рассказал, можно ли в выходные отоспаться за всю неделю
© Фото: Sammy Williams, Unsplash.com
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У каждого человека своя норма сна, для взрослого человека она составляет от семи до девяти часов. Хроническое недосыпание всего на один час от своей нормы меняет не только самочувствие, настроение, работоспособность, когнитивную функцию, но и даже активно геномов. Об этом «Звезде» рассказал врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин.

«Компенсировать это одним днем в субботу очень сложно. Да, человек себя лучше почувствует, безусловно, если он проспит дольше, но есть такое понятие, как давление сна, которое заставляет нас ложиться  вечером в кровать. Давление сна будет особенно в ночь на воскресенья на понедельник, естественно, уменьшено. Из-за этого человеку будет сложнее заснуть. Ему надо будет утром вставать на работу, он опять не выспится и так продлиться всю неделю», - объяснил специалист.

По его словам, в первый выходной день после рабочей недели происходит частичная компенсация, но на глобальном уровне недосыпание в течение длительного времени оказывает негативное воздействие на здоровье.

«Главная рекомендация для любого человека - это осознать, что сон является ведущим фактором долголетия, здоровья, самочувствия. Потому что, если мы лишим сна любой живой организм, то он погибнет через неделю. Человек должен делать все, чтобы находить время для своего сна. И в этом случае у него будет и работоспособность, и настроение хорошее, и он сможет гораздо больше сделать», - сказал эксперт.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что чувство разбитости после сна может быть признаком синдрома слип-апноэ.

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