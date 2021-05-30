«Диагноз практически ясен»: Мясников предупредил о смертельной опасности из-за чувства недосыпа

Чувство разбитости после сна может быть признаком синдрома слип-апноэ. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Это синдром слип-апноэ: человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло. И вот, вы храпите, потом вы замираете на несколько секунд, а потом жуткий всхрап» — разъяснил Мясников, отвечая на вопрос зрителя.

В первую очередь, врач порекомендовал в этом случае обратиться к сомнологу для того, чтобы диагностировать синдром. Если же он подтвердится - потребуется индивидуальное лечение, в том числе и аппаратное лечение - синап-терапия.

Апноэ во сне характеризуется остановкой дыхательных движений. Так, как правило, этот синдром наблюдается при обеднении крови углекислотой, вызванном чрезмерной вентиляцией легких. Отмечается, что люди с этим синдромом во сне от умеренной до тяжелой степени имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, расстройства настроения и депрессии, головных болей, сахарного диабета, эректильной дисфункции, снижения концентрация, а также памяти.