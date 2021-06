Ступень ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на платформу в Атлантике

В компании SpaceX сообщили, что в четверг, 3 июня, первая многоразовая ступень тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая ранее стартовала на орбиту с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon, совершила успешную посадку на морскую платформу в Атлантике.

Очередной запуск Cargo Dragon к МКС с помощью ракеты Falcon 9 был осуществлен со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в 13:29 по времени Восточного побережья США.

В компании уточнили, что первая ступень через 7 минут 41 секунду после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You.

Ранее сообщалось, что новую группу интернет-спутников запустила в космос компания SpaceX. Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.

Примерно через час после старта все 60 спутников были выведены на орбиту и присоединились к остальным аппаратам компании Starlink.