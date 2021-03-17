Путин обратил внимание Генпрокуратуры на рост тарифов на ЖКХ

Президент России Владимир Путин обратился к Генпрокуратуре с целью обратить внимание ведомства на рост тарифов на ЖКХ. Путин сообщил, что рассчитывает на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию Генпрокуратуры.

«Понятно, что экономика живет по своим законам и влезать в эти законы очень опасно. Но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры», - сказал Путин.

Ранее Владимир Путин потребовал от правительства уделять больше внимания проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Глава государства отметил, что правительство должно наладить тесную работу с регионами.