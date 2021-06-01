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Диетолог оценила риск набора лишнего веса на гречке

Анна Назайкина
12:19 01.06.2021
Специалист не рекомендует чрезмерно употреблять эту крупу из-за ее калорийности.
Диетолог оценила риск набора лишнего веса на гречке
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Диетолог Ольга Шмелева в беседе со «Звездой» рассказала, можно ли набрать лишний вес на гречке. Также врач оценила риск заработать гипервитаминоз при чрезмерном употреблении этой крупы.

«Можно набрать по калорийности. У нее калорийность 310 ккал на 100 граммов. Если ее есть на завтрак, на обед и на ужин, то можно получить набор по весу», - объяснила медик.

Однако гипервитаминоза, по словам специалиста, от гречки не будет, так как в продуктах питания небольшая концентрация витаминов.

Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал об уникальных свойствах гречки. По словам специалиста, этот продукт крайне полезен для здоровья человека.

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