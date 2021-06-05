В стране и мире В Минфине оценили решение Moody's по рейтингу России Ян Брацкий Ранее агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне «Ваа3» со стабильным прогнозом. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Сохранение долгосрочного рейтинга России свидетельствует об успешном преодолении национальной экономикой кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией. Так решение международного рейтингового агентства Moody's прокомментировал глава Минфина Антон Силуанов. Ранее стало известно, что Moody's подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне «Ваа3» со стабильным прогнозом. «Решение агентства Moody's о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом можно рассматривать как сложившийся консенсус во мнении рейтинговых агентств "большой тройки" об успешном преодолении российской экономикой негативных последствий "коронакризиса". Как вы знаете, два других агентства "тройки" подтвердили текущие "инвестиционные" рейтинги России ранее в этом году», - сказал Силуанов в беседе с РИА Новости. Глава Минфина отдельно отметил, что лишь немногие страны «Большой двадцатки», среди которых оказалась и Россия, смогли избежать понижения суверенных рейтингов и ухудшения долгосрочных прогнозов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика