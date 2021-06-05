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В Минфине оценили решение Moody's по рейтингу России

Ян Брацкий
00:39 05.06.2021
Ранее агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне «Ваа3» со стабильным прогнозом.
В Минфине оценили решение Moody's по рейтингу России
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Сохранение долгосрочного рейтинга России свидетельствует об успешном преодолении национальной экономикой кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекцией. Так решение международного рейтингового агентства Moody's прокомментировал глава Минфина Антон Силуанов.

Ранее стало известно, что Moody's подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне «Ваа3» со стабильным прогнозом.

«Решение агентства Moody's о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом можно рассматривать как сложившийся консенсус во мнении рейтинговых агентств "большой тройки" об успешном преодолении российской экономикой негативных последствий "коронакризиса". Как вы знаете, два других агентства "тройки" подтвердили текущие "инвестиционные" рейтинги России ранее в этом году», - сказал Силуанов в беседе с РИА Новости.

Глава Минфина отдельно отметил, что лишь немногие страны «Большой двадцатки», среди которых оказалась и Россия, смогли избежать понижения суверенных рейтингов и ухудшения долгосрочных прогнозов.

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