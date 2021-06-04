Россиян предупредили об изменении срока выплат пенсий в июне

В некоторых регионах России в июне жители получат пенсию заранее. Об этом предупредили в Пенсионном фонде России. Это коснется тех областей, где почта и банки не будут работать в праздничные и выходные дни, то есть 12, 13 и 14 июня.

«В каждом регионе свои особенности досрочной выплаты пенсий, поскольку учитывается график работы местных почтовых отделений и банков», - сказали «Российской газете» в ПФР.

Кроме того, соглашение о досрочной выплате пенсий перед праздниками у фонда заключено и с банками.

Все изменения, отметили в ПФР, можно отследить на сайтах региональных фондов. К примеру, жители Краснодара получат деньги за 12 число раньше на один день, для пенсий за 13 и 14 июня сроки останутся прежними.

Ранее в Госдуме предложили лишить пенсии некоторых категорий россиян.