В Госдуме предложили лишить пенсии коллекторов

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов предложил лишить пенсии некоторых категорий россиян. Речь идет о тех, кто занимался или занимается коллекторской деятельностью.

«Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии, потому что это сволочь. Я предлагаю юридически записать, что коллектор, лицо, которое работает коллектором, лишается права называть себя гражданином», - заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Милонов уверен, что репрессивной функцией должно обладать только государство. Кроме того, депутат предложил приговаривать коллекторов к десяти годам исправительных работ.

Напомним, что в настоящее время Совет Федерации России рассматривает поправки, согласно которым штраф за незаконную деятельность коллекторов может быть увеличен до 500 тысяч рублей.