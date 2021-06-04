В Роспотребнадзоре предупредили об опасных насекомых юга России

В Роспотребнадзоре предупредили россиян, отправляющихся летом на черноморское побережье, об опасности местных насекомых. Так, в последнее время на юге России появились даже экзотические тигровые комары, которые переносят опасные заболевания. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

«Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас "комар-тигр" расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции», – предупредила она.

Комары разных видов могут переносить глистов, добавила специалист. Например, от животных через укус комара в организм человека могут попасть личинки дирофилярий – круглых нитевидных гельминтов. Этот момент нужно учитывать, путешествуя по Крыму.

По словам Рославцевой, на полуострове также очень много москитов. От них и от комаров всех видов можно защищаться одними и теми же средствами, уточнила профессор.

«Против всех комаров, для их уничтожения и отпугивания, можно использовать инсектицидные и репеллентные средства от летающих насекомых в аэрозольных баллонах», – сказала она.

Репелленты необходимы и для защиты от энцефалитных клещей, если вы планируете прогулки в лесу или горах, резюмировала Рославцева.

Ранее эколог Константин Китаев в беседе со «Звездой» предупредил, что при неправильном использовании средства против комаров могут нанести вред здоровью.