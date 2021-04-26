«Спутник V» в Венгрии назвали самой безопасной вакциной от COVID-19

Венгрия отметила вакцину «Спутник V» как самую безопасную, об этом в сообщается в Twitter-аккаунте вакцины со ссылкой на рейтинг, опубликованный правительством Венгрии.

«"Спутник V"лучший в плане безопасности (в 7-32 раза меньше смертельных случаев) и эффективности (в 2-7 раз меньше случаев заражения COVID) на 100000 вакцинированных», - говорится в Twitter.

Ранее в Кремле рассказали о распространении вакцины «Спутник V» за границей. Спрос на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» сейчас велик. Он превышает предложение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.