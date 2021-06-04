В Киргизии заявили о возобновлении обострения на границе с Таджикистаном

Обстановка на границе на Киргизии и Таджикистана вновь обострилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр киргизской Государственной погранслужбы.

«Таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности межправительственных делегаций сторон по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, 4.06.2021 г. около 03.00 ночи начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области с заходом в глубь территории Кыргызской Республики до 1000 метров», – сообщил представитель пресс-службы ведомства.

Отмечается, что с таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобилях и легкобронированной технике.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения погранслужбы Киргизии, дислоцированные на киргизско-таджикском участке государственной границы, переведены на усиленный вариант несения службы.

Конфликт жителей Киргизии и Таджикистана, начавшийся в конце апреля, перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между пограничниками длились более шести часов. Минздрав Киргизии сообщил, что в результате перестрелки погибли 13 человек.

Причиной инцидента стал конфликт, произошедший в районе водораспределительного пункта «Головной». Власти конфликтующих сторон обвинили друг друга в разжигании военных действий. Стрельба велась в том числе с применением пулеметов и минометов.