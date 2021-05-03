Погранслужба Киргизии заявила о завершении отвода войск в районе конфликта с Таджикистаном

Киргизия и Таджикистан завершили процесс взаимного отвода войск от государственной границы. Сообщение об этом распространила Погранслужба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

«Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В данный момент продолжается работа совместной комиссии по мониторингу ситуации. В состав рабочей группы входят представители министерств обороны двух стран. Они осматривают территории, где ранее располагались воинские контингенты и боевая техника. В настоящее время Бишкек и Душанбе оценивают ситуацию на границе, как «стабильную». Перестрелок за минувшую ночь зафиксировано не было.

Конфликт жителей Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между пограничниками длились более шести часов. Минздрав Киргизии сообщил, что в результате перестрелки погибли 13 человек.

Инцидент произошел в районе водораспределительного пункта «Головной». Власти конфликтующих сторон обвиняют друг друга в разжигании военных действий. Стрельба велась в том числе с применением пулеметов и минометов.