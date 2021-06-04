В стране и мире Во имя правды: чем примечательны рассекреченные документы МО РФ об освобождении Риги Константин Худолеев В опубликованных материалах летопись настоящего подвига, героические истории бойцов и неприглядная правда современности, где официальная Рига ведет борьбу с исторической правдой и памятью. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» опубликовало исторические документы, в которых описывается, какой ценой Красная армия освобождала Латвию от фашистов во времена войны. В последнее время в Риге все чаще происходят акты вандализма над памятниками, посвященным советским войнам. Эти документы должны напомнить о подвигах тех, кто освободил Латвию. © Минобороны России Подлинные карточки бомбометания советских летчиков, кадры аэрофотосъемки, сделанные через перекрестье прицела прямо во время боевого вылета и многое другое. Это 44 год - в небе разгорается битва за освобождение Риги. Для наших пилотов она таила особую опасность. Судя по документам из штаба советской авиационной дивизии, за год до конца войны немецкие асы стали использовать новую тактику. «Противник парой или четверкой штурмовиков идет на низкой высоте над лесными массивами, маскируясь на фоне леса. При боевой работе штурмовиков над целью в момент выхода самолетов из атаки, когда экипажи не могут оказать организованный огневой отпор, истребители противника набором высоты атакуют штурмовиков снизу сзади», - говорится в рассекреченных документах. А это наградной лист командира звена штурмовиков старшего лейтенанта Ивана Шабельникова. Его группа из пяти самолетов столкнулась сразу с восемью мессершмиттами, но не смотря на это продолжила атаковать наземные цели. На свой следующий вылет Шабельников отправился уже со звездой героя на груди. «Будучи сам подожженным в воздухе, а его воздушный стрелок убитым, Шабельников не терял управления, вышел полностью горящим на свою территорию и упал в расположении своих войск. Противник продолжал расстреливать горящий самолет на земле, но Шабельников не отдал своей жизни, он и сейчас продолжает дорого платить врагу за принесенный ему урон», - следует из текста донесения. Оцифрованные подлинники документов Минобороны сегодня публикует на своем сайте. Новый раздел - «Жить в памяти и сердцах» лишь часть проекта «Без срока давности», который создали по поручению президента страны. Часть нового раздела посвящена не событиям военных лет, а современности. Под заголовком «Латвийский патриотический вандализм» опубликованы фотографии памятников советским воинам и воинских захоронений, которые все чаще становятся в республике объектами атак со стороны радикалов. Либо просто исчезают при попустительстве местных властей. Монумент в городе Елгава, был заменен на малозаметную гранитную плиту под предлогом, что статуе якобы грозит разрушение. Среди похороненных в братской могиле здесь одних только героев советского союза девять человек. На сайте Минобороны есть информация об их подвигах. Наградной лист старшего сержанта Хакимьяна Ахметгалина. В архиве не сохранилось его фото, зато можно восстановить весь боевой путь. «Он ранее уже был награжден, у него было две медали: За Отвагу и За боевые заслуги, Орден Славы третьей степени, то есть у него уже было много наград, представляете, в 21 год иметь столько наград и последняя награда - это Орден Ленина и Золотая звезда, то есть он стал Героем Советского Союза», - объясняет главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева. А это не просто артиллерийское орудие. Пушка ЗИС-3 стояла на месте, где похоронены сразу три офицера. Генерал Сергей Куприянов и полковники Сахабудин Газеев и Гавриил Шарикалов. В феврале этого года - пушку украли. «Подогнали туда тягач и в прямом смысле этого слова сперли орудие, увезя его неизвестно куда. Полицией по этому факту было возбуждено уголовное дело, был выявлен человек, который участвовал в этом похищении. Но на этом дело застопорилось и влиятельное нацобъединение в парламенте внесло закон, который запрещает демонстрацию советской и нацистской техники более чем 30 дней», - сказал директор Фонда «Историческая память» Александр Дюков. А 77 лет назад разницу между советским и немецким в Латвии знали очень хорошо. © Минобороны России В документах Минобороны можно узнать, какой была реакция жителей Риги после освобождения. «Население города Рига - рабочие, городская беднота, служащие, интеллигенты - все встретили наши войска с большой радостью, искренней любовью. Жители города встречали бойцов и офицеров с цветами, красными флагами, с портретами руководителей нашей партии и правительства», - говорится в документах Центрального архива МО РФ. Сегодня в городе все чаще звучат призывы снести самый узнаваемый монумент в честь советских воинов, Памятник освободителям Риги. Некоторые депутаты латвийского сейма предлагают для начала переименовать его и дополнить поясняющими табличками, чтобы юные жители не узнали о том, кто освободил страну. «Основное напряжение будет еще в будущем. Факт наличия Монумента в центре Риги не может быть проигнорирован со стороны националистов. Они хотят его демонтировать или там должны появиться надписи, которые объяснят туристам и жителям, что памятник не такой хороший, потому что он связан с советской оккупацией», - отметил депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов. Всего в Латвии 25 советских воинских захоронений, в которых погребено 45 тысяч человек. Чтобы напомнить официальным лицам республики о взятых на себя обязательствах, Минобороны России публикует и межгосударственные договоры России и Латвии, согласно которым страны должны обеспечивать надлежащий уход и сохранность военных памятников. Свою часть соглашения наша страна неукоснительно соблюдает и ждет того же самого от Латвии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... 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