«Жить в памяти и сердцах»: Минобороны рассекретило уникальные документы об освобождении Латвии
Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» публикует новый историко-познавательный мультимедийный раздел «Жить в памяти и сердцах», посвященный сохранению памяти о воинах Красной Армии, освободивших Латвию от немецко-фашистских оккупантов. Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации.
Четырнадцатого сентября 1944 года советские войска после массированной артиллерийской и авиационной подготовки перешли на рижском направлении в крупномасштабное наступление. Так началась Прибалтийская наступательная операция - одна из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны, в которой были задействованы войска пяти советских фронтов и 12 армий. Им противостояли самые боеспособные формирования немецких войск, и неприступные, как считало командование Вермахта, укрепленные оборонительные рубежи в лесисто-болотистой местности.