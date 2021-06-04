Вопросы истории «Жить в памяти и сердцах»: Минобороны рассекретило уникальные документы об освобождении Латвии Ян Брацкий Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов о Великой Отечественной войне направлена на охрану и защиту исторической правды, на прославление подвигов советских воинов, на противодействие фальсификациям истории. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» публикует новый историко-познавательный мультимедийный раздел «Жить в памяти и сердцах», посвященный сохранению памяти о воинах Красной Армии, освободивших Латвию от немецко-фашистских оккупантов. Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации. Четырнадцатого сентября 1944 года советские войска после массированной артиллерийской и авиационной подготовки перешли на рижском направлении в крупномасштабное наступление. Так началась Прибалтийская наступательная операция - одна из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны, в которой были задействованы войска пяти советских фронтов и 12 армий. Им противостояли самые боеспособные формирования немецких войск, и неприступные, как считало командование Вермахта, укрепленные оборонительные рубежи в лесисто-болотистой местности. © Минобороны России Бои за освобождение советских прибалтийских республик носили ожесточенный характер, противник часто переходил в контратаки, некоторые позиции переходили из рук в руки по несколько раз. В историческом разделе размещены документы о теплой встрече войск Красной Армии местными жителями на освобожденной латвийской земле. «Население города Рига - рабочие, городская беднота, служащие, интеллигенты - встретили наши войска с большой радостью, искренней любовью. Жители города встречали бойцов и офицеров с цветами, красными флагами, с портретами руководителей нашей партии и правительства», - говорится в донесении начальнику Политического управления 3-го Прибалтийского фронта. За мужество и героизм, проявленные при освобождении прибалтийских республик, 112 советских воинов были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, трое были награждены второй медалью «Золотая Звезда», свыше 332 тысяч бойцов и командиров получили ордена и медали. За отличие в боях 131 воинское формирование получили почетные наименования Рижских, Таллинских, Валгинских и других. © Минобороны России За свободу Латвии свои жизни отдали более 205 тысяч красноармейцев. Их останки покоятся в более чем 360 братских могилах и кладбищах страны. Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов о Великой Отечественной войне направлена на охрану и защиту исторической правды, на прославление подвигов советских воинов, на противодействие фальсификациям истории. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика