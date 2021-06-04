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Глава Минтруда рассказал о продолжительности новогодних каникул в 2022 году

Роман Захаров
05:31 04.06.2021
Антон Котяков также сообщил, сколько будут длиться майские праздники в следующем году.
Глава Минтруда рассказал о продолжительности новогодних каникул в 2022 году
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Новогодние каникулы в 2022 году в России продлятся 10 дней - с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней - к 31 декабря добавится 9 дней в январе», - заявил он в беседе с ТАСС.

При этом министр уточнил, что последний день в 2022 году также будет выходным, поскольку выпадает на субботу.

Рассказал руководитель Минтруда и о майских праздниках в следующем году, которые, по его словам, тоже будут продолжительными.

«Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», - объяснил Котяков.

Ранее глава Министерства труда и социальной защиты РФ рассказал, что ведомство может рассмотреть предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

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