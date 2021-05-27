В Минтруде могут рассмотреть предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Любая инициатива, поступающая в Министерство труда России, рассматривается. Это будет относиться и к предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.

«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать», - передает РИА Новости слова Котякова.

Как отмечается, саму инициативу министр не прокомментировал. Он подчеркнул, что его слова о готовности рассмотреть данное предложение не следует интерпретировать, как будто в ведомстве с ним «потенциально согласны».

Ранее стало известно, что идею перехода на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе не исключают более половины российских работодателей. Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску работы среди тысячи представителей компаний из всех регионов страны.