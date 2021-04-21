В Аргентине изготовили первую партию «Спутника V»

Аргентина первой из стран Латинской Америки начала выпуск российской вакцины «Спутник V». Изготовлена первая партия препарата - более 20 тысяч доз, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Часть партии направят в Россию для проверки качества. Если оно удовлетворит разработчиков, то в июне в Аргентине развернут полномасштабное производство.

В дальнейшем «Спутник V», выпущенный в Аргентине, может быть экспортирован в другие государства Центральной и Латинской Америки. Накануне использование российской вакцины одобрил Непал. Всего препарат разрешен к применению в 60 странах с общим населением более трех миллиардов человек.