В Аргентине изготовили первую партию «Спутника V»
В дальнейшем первая вакцина может быть экспортирован в другие государства Центральной и Латинской Америки.
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Аргентина первой из стран Латинской Америки начала выпуск российской вакцины «Спутник V». Изготовлена первая партия препарата - более 20 тысяч доз, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
Часть партии направят в Россию для проверки качества. Если оно удовлетворит разработчиков, то в июне в Аргентине развернут полномасштабное производство.
В дальнейшем «Спутник V», выпущенный в Аргентине, может быть экспортирован в другие государства Центральной и Латинской Америки. Накануне использование российской вакцины одобрил Непал. Всего препарат разрешен к применению в 60 странах с общим населением более трех миллиардов человек.