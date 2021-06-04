Крупнейший в мире производитель мяса JBS полностью восстановил работу после кибератаки

Крупнейший в мире производитель мяса JBS Foods полностью восстановил работу всех фабрик после кибератаки. Это следует из официального заявления, распространенного пресс-службой компании.

«Сегодня JBS USA и (его подразделение - прим. ред.) Pilgrim's объявляют, что все их предприятия по всему миру полностью работают после разрешения ситуации с преступной кибератакой 30 мая», - сказано в тексте.

Ранее в США заявили о возможном росте цен на еду после атаки хакеров на JBS Foods. Из-за случившегося были закрыты все мясоперерабатывающие заводы компании.

Как рассказали в Белом Доме, американские власти находятся в контакте с Москвой по данной ситуации, так как, по сообщениям JBS Foods, злоумышленники, требовавшие у них выкуп, могли находиться в РФ. Стоит отметить, что каких-либо доказательств данного предположения - нет.