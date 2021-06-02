В США оценили последствия кибератаки на крупнейшего в мире производителя мяса

В США заявили о возможном росте цен на еду после кибератаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods. Свое производство уже вынужденно закрыли пять крупнейших мясоперерабатывающих заводов. В австралийском подразделении компании даже пришлось полностью отменить забой животных, а тысячи сотрудников отправили домой.

В целом производство говядины в штатах всего за день сократилось почти на четверть.

В Белом доме уже обвинили в атаке российских хакеров, якобы именно с территории нашей страны произошел взлом систем. При этом американские власти признались, что никаких доказательств причастности Москвы нет.

Ранее хакеры также остановили работу крупнейшего трубопровода в США Colonial Pipeline, что вызвало стремительный рост цен на топливо и многокилометровые очереди на заправках.