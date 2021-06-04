Гарантии безопасности: Путин назвал способ решения ядерной проблемы КНДР

Решить ядерную проблему КНДР санкциями и «удушением» страны не получится. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств. Решить проблему можно через гарантии безопасности официального Пхеньяна.

«Мы категорически против распространения по планете оружия массового уничтожения. И это знают, в том числе, и наши друзья в Северной Корее. Но решение этой проблемы должно строится не способом удушения Северной Кореи или дальнейших санкций в отношении этой страны, а наоборот - способом создания условий, которые гарантировали бы безопасность Северной Кореи», - сказал российский президент.

Решить проблему КНДР можно лишь набравшись такта и терпения. Предыдущие действия в этом русле давали результаты, но от них отказались, напомнил Путин. Российский лидер выразил надежду на то, что оптимальное решение северокорейской проблемы будет найдено.