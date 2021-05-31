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В КНДР назвали «истинного противника страны»

Олеся Степакова
06:02 31.05.2021
По словам северокорейского журналиста Ким Мен Чхоля, власти США и Южной Кореи продемонстрировали свои агрессивные амбиции.
В КНДР назвали «истинного противника страны»
© Фото: pixabay.com
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Настоящим противником КНДР является США, а не Южная Корея. Штаты просто «используют» своего союзника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентства (ЦТАК).

«Расчет США, которые планируют осуществить цель гегемонии, используя Южную Корею, является всего лишь глупым поведением человека, выкалывающего себе глаза своими же пальцами», ­– заявляет автор статьи,  комментатор ЦТАК по международной политике Ким Мен Чхоль.

Власти США и Южной Кореи продемонстрировали свои агрессивные амбиции, полагает журналист.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Джо Байден в ходе саммита в Вашингтоне договорились об отмене ограничений дальности полета южнокорейских ракет. Согласно аннулированному руководству, которое было пересмотрено в 2012 году, Сеул был ограничен в создании и использовании ракет дальностью полета более 800 километров.

Мун Чжэ Ин поприветствовал стратегию Байдена, касающуюся КНДР. Президент США, в свою очередь, выразил поддержку межкорейскому диалогу и сотрудничеству.

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