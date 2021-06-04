Вакцинный туризм: Песков рассказал, когда иностранцы смогут прививаться от COVID-19 в России

«Вакцинный туризм» в Россию может начаться в течение двух месяцев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так называемый «вакцинный туризм» предполагает въезд на территорию страны для получения прививки от COVID-19.

«Это вопрос месяца-двух, наверное», - сказал Песков на полях Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что процесс будет организован оперативно, так как спрос на «вакцинный туризм» присутствует.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос вакцинации иностранцев от коронавируса на территории страны до конца июня этого года.