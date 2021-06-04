Путин поручил проработать вопрос о платной вакцинации в РФ для иностранцев
Президент РФ попросил правительство и регионы обратить внимание на данную тему.
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Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2021 поручил кабмину до конца июня текущего года проработать вопрос об организации платной вакцинации от COVID-19 в России для иностранцев.
Кроме того, российский лидер попросил правительство, регионы и бизнес заняться вопросами вакцинации приезжающих в РФ мигрантов.
«Прошу правительство, регионы и бизнес совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции», - подчеркнул Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что нет ни одного летального исхода после применения отечественной вакцины от COVID-19.