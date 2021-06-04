Путин поручил проработать вопрос о платной вакцинации в РФ для иностранцев

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2021 поручил кабмину до конца июня текущего года проработать вопрос об организации платной вакцинации от COVID-19 в России для иностранцев.

Кроме того, российский лидер попросил правительство, регионы и бизнес заняться вопросами вакцинации приезжающих в РФ мигрантов.

«Прошу правительство, регионы и бизнес совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции», - подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что нет ни одного летального исхода после применения отечественной вакцины от COVID-19.