«От скептических оценок до признания»: Путин рассказал о мировом пути «Спутник V»
По словам президента РФ, российский препарат зарегистрирован в 66 странах.
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ со своей вакциной от COVID-19 «Спутник V» пришлось пройти непростой путь: от скептических оценок до международного признания.
«Здесь прошлось пройти непростой путь - от скептических оценок до широкого международного признания», - отметил Путин на церемонии запуска производства вакцины в Сербии.
По его словам, российский препарат зарегистрирован в 66 странах.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич в рамках ПМЭФ-2021 дали старт производству вакцины «Спутник V» на территории Сербии.
По словам Вучича, для него является большой честью запуск производства российского препарата.