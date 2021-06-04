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«От скептических оценок до признания»: Путин рассказал о мировом пути «Спутник V»

Виктория Ивашечкина
21:10 04.06.2021
По словам президента РФ, российский препарат зарегистрирован в 66 странах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ со своей вакциной от COVID-19 «Спутник V» пришлось пройти непростой путь: от скептических оценок до международного признания.

«Здесь прошлось пройти непростой путь - от скептических оценок до широкого международного признания», - отметил Путин на церемонии запуска производства вакцины в Сербии.

По его словам, российский препарат зарегистрирован в 66 странах. 

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич в рамках ПМЭФ-2021 дали старт производству вакцины «Спутник V» на территории Сербии.

По словам Вучича, для него является большой честью запуск производства российского препарата.

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