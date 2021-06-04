В Москве открыли восемь зон для купания

Роспотребнадзор открыл восемь зон для купания в Москве. К традиционным местам летнего отдыха в этом году после длительного перерыва добавился Путяевский пруд.

Специалисты территориальных округов Роспотребнадзора ежегодно участвуют в работе по приемке зон отдыха к летней эксплуатации вместе с представителями префектур и главного управления МЧС по Москве. Они проводят отбор проб воды и оценивают инфраструктуру зоны отдыха, а также готовность администрации пляжа к выполнению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на 27 мая приняты в эксплуатацию и готовы встретить гостей восемь зон отдыха: Путяевский пруд, озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), Серебряный Бор -2 и Серебряный Бор - 3 (СЗАО), Большой городской пруд, озеро Черное, Школьное озеро (ЗелАО).

Из 45 заявленных без купания зон отдыха приняты в эксплуатацию 36, уточняется на сайте ведомства.

Ранее в МЧС России предупредили об опасности плавания на надувных матрасах.