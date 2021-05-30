В МЧС предупредили о рисках плавания на надувных матрасах

Плавать в водоемах на надувных матрасах опасно и запрещено на территории РФ. Об этом напомнил гражданам перед началом летних дней начальник отдела Госинспекции по маломерным судам МЧС Андрей Печенин, отметив, однако, что санкций за это не предполагается.

Особенно важно осознавать риски такого купания на больших водоемах. При наличии течения либо сильного ветра и обширного водного пространства часто повторяется сценарий, когда человека уносит далеко от берега и он не может выбраться без помощи спасателей.

Также важно понимать, что надувное плавсредство в любой момент может лопнуть или сдуться во время заплыва.

«Оно вызывает ложное чувство безопасности», - обозначил Печенин в беседе с ТАСС.

Этот эффект периодически играет против людей, которые самостоятельно плохо держатся на воде. Плавая на матрасе, они могут отплывать от берега, а потом, лишившись опоры, сталкиваются с неприятной ситуацией, которая в крайнем случае может привести к утоплению.