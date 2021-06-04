Российская теннисистка Сизикова сможет покинуть Францию

Российскую теннисистку Яну Сизикову освободили, в отношении нее не установлен судебный контроль, девушка может покинуть территорию Франции. Об этом рассказал адвокат спортсменки Фредерик Бело.

«Прокурор, учитывая то, что она сказала, посчитал, что нет достаточно уважительных причин, чтобы ее удерживать под стражей еще 24 часа», - отметил Бело.

Теннисистке вернули паспорт. Кроме того, как объяснил адвокат, полицейские сказали при освобождении Сизиковой, что «это был всего лишь разговор», передает РИА Новости.

«То есть в отношении нее нет ничего серьезного», - сказал Бело.

Российская спортсменка в ближайшие дни намерена подать жалобу на клевету в отношении нее в прокуратуру Нантера.

Ранее сообщалось, что в Париже задержали российскую теннисистку Яну Сизикову. Ее подозревали в умышленном проигрыше на турнире «Роллан Гаррос».

Спортсменка была задержана вечером в четверг, 3 июня, когда выходила с сеанса массажа после игры. Также подчеркивалось, что в гостиничном номере Сизиковой прошли обыски.