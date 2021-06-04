Путин заявил, что в этом году ожидается необычно большой рост глобального ВВП
Глобальная экономика возвращается к нормальной жизни после пандемии COVID-19, заявил президент России.
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форме заявил, что в этом году ожидается необычно большой рост глобального валового внутреннего продукта.
Также, по словам главы государства, глобальная экономика возвращается к нормальной жизни после пандемии COVID-19.
Российский лидер добавил, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, что может привести к увеличению разрыва уровня жизни как внутри стран, так и между ними.