Путин заявил, что в этом году ожидается необычно большой рост глобального ВВП

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форме заявил, что в этом году ожидается необычно большой рост глобального валового внутреннего продукта.

Также, по словам главы государства, глобальная экономика возвращается к нормальной жизни после пандемии COVID-19.

Российский лидер добавил, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, что может привести к увеличению разрыва уровня жизни как внутри стран, так и между ними.