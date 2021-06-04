Путин: российская экономика показала устойчивость к внешним шокам

Российский лидер Владимир Путин заявил, что отечественная экономика показала устойчивость к внешним шокам. По словам президента, ее снижение было ниже среднемирового.

Путин также выразил надежду на то, что рост российской экономики по итогам текущего года может составить около 4%.

Президент России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проводит в режиме видеоконференции встречи с представителями мировых информагентств и крупнейших иностранных компаний.

Ранее Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в этом году ожидается необычно большой рост глобального валового внутреннего продукта (ВВП).