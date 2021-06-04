Путин назвал чушью заявления о причастности России к атакам на JBS

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал заявления о причастности РФ к хакерским атакам на JBS и трубопровод в США. Президент РФ назвал подобные обвинения со стороны Запада чушью.

«Я слышал про какой-то мясокомбинат. Трубопровод - тоже нелепо, там же акционеры компании, которая владеет трубопроводной системой, вроде выплатила даже вымогателям деньги», - прокомментировал Путин в интервью «Первому каналу» на полях ПМЭФ.

По его словам, соответствующие американские службы должны найти того, кто является вымогателем.

Ранее сообщалось, что крупнейший оператор трубопроводов в США подвергся кибератаке. Позже президент США Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России, но власти к этому не причастны.

Накануне стало известно, что крупнейший в мире производитель мяса JBS Foods полностью восстановил работу всех фабрик после кибератаки.