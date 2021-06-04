Глава NASA принял приглашение Рогозина приехать в Россию

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин провел телефонные переговоры с главой NASA Биллом Нельсоном.

Как отмечается, главной темой беседы стало продолжение российско-американского сотрудничество в области космоса. Прежде всего в рамках программы МКС.

Нельсон позитивно оценил двустороннее взаимодействие в космосе. Также он заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года.

В свою очередь, Рогозин выдвинул ряд инициатив по организации российско-американского сотрудничества в области фундаментальных космических исследований.

Дмитрий Рогозин и Билли Нельсон также договорились об активизации переговоров по всем направлениям, в том числе в формате личных встреч. Глава «Роскосмоса» пригласил коллегу приехать в Россию. Приглашение было принято.

Ранее сообщалось, что директор NASA Билл Нельсон станет одним из участников Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX.

Глава организации заявил, что планирует присутствовать на конференции в виртуальном формате, уточнив, что это позволит ему принять участие в общем обсуждении.