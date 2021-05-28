Глава NASA поучаствует в конференции по космосу в Петербурге в виртуальном формате
Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства посетит GLEX в Санкт-Петербурге.
© Фото: Saul Loeb - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
Директор NASA Билл Нельсон станет одним из участников Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX. В 2021 году мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге в июне.
Глава организации рассказал, что планирует присутствовать на конференции в виртуальном формате, уточнив, что это позволит ему принять участие в общем обсуждении.
«Как я понимаю, я буду в числе участников дискуссии», - указал он.
Об этом Нельсон сообщил во время телефонного брифинга для прессы. Соответствующую информацию предоставляет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Роскосмос совместно с Китайским национальным космическим управлением предложили партнерам сотрудничество в рамках проекта Международной лунной станции. Ответы на предложения предполагается получить на конференции GLEX.