Facebook назвал сроки разблокировки аккаунтов Трампа

Аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram могут быть разблокированы в январе 2023 года. Об этом говорится в официальном заявлении Facebook в пятницу, 4 июня.

Ранее Надзорный совет социальной сети поддержал решение о блокировке профилей экс-президента, однако не одобрил формулировку «на неопределенный срок» и обязал компанию пересмотреть наказание.

В заявлении говорится, что Facebook считает действия Трампа в социальных сетях серьезным нарушением правил, которое заслуживает самого высокого наказания.

«Мы приостанавливаем его учетные записи на два года, начиная с даты первоначальной приостановки 7 января этого года», - уточняется в сообщении.

После истечения этого срока социальная сеть при помощи экспертов намерена оценить, представляет ли разблокировка угрозу для общественной безопасности. В случае разблокировки на аккуанты могут быть наложены новые дисциплинарные меры в случае, если Трамп совершит повторно совершит нарушения правил соцсетей, вплоть до полного удаления его учетных записей, отмечается в заявлении.

Facebook приостановил действие профилей Трампа в соцсетях после штурма Капитолия сторонниками экс-президента в январе этого года. В компании посчитали, что бывший глава государства своими заявлениями в интернете поддерживал насилие.