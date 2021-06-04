Теннисистку Сизикову освободили из-под стражи в Париже

Задержанная в столице Франции российская теннисистка Яна Сизикова освобождена из-под стражи. Об этом сообщила прокуратура.

Следствие по делу Сизиковой продолжается, передает РИА Новости. На данный момент подробности освобождения россиянки неизвестны.

Ранее стало известно, что теннисистка намерена бороться за свою невиновность и будет подавать жалобу о клевете. По словам ее адвоката Фредерика Бело, Сизикова невиновна и категорически отвергает обвинения в несовершенных ей преступлениях.

Россиянку задержали в Париже вечером в четверг, 3 июня. Ее подозревают в умышленном проигрыше на турнире «Роллан Гаррос». В номере, где проживала спортсменка, прошли обыски. Дипломаты находятся с семьей задержанной и властями Франции.