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Задержанная в Париже теннисистка Сизикова считает клеветой предъявленные ей обвинения

Анна Касаткина
18:15 04.06.2021
Спортсменку подозревают в умышленном проигрыше на турнире «Роллан Гаррос».
Задержанная в Париже теннисистка Сизикова считает клеветой предъявленные ей обвинения
© Фото: Michal Kamaryt, CTK, Globallokpress
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Задержанная в Париже теннисистка Яна Сизикова намерена бороться за свою невиновность и собирается пожать жалобу о клевете. Об этом «Звезде» рассказал адвокат россиянки Фредерик Бело.

«Она невиновна. Она полностью отвергает обвинения в преступлениях, которые она никогда не совершала. И сегодня она доказала, что будет бороться, несмотря на все обвинения, и подаст жалобу на клевету», - сообщил юрист.

Сизикову задержали в Париже вечером в четверг, 3 июня. Ее подозревают в умышленном проигрыше на турнире «Роллан Гаррос». В гостиничном номере Сизиковой прошли обыски. Ранее сообщалось, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с французскими властями и семьей задержанной.

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