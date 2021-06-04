Задержанная в Париже теннисистка Сизикова считает клеветой предъявленные ей обвинения

Задержанная в Париже теннисистка Яна Сизикова намерена бороться за свою невиновность и собирается пожать жалобу о клевете. Об этом «Звезде» рассказал адвокат россиянки Фредерик Бело.

«Она невиновна. Она полностью отвергает обвинения в преступлениях, которые она никогда не совершала. И сегодня она доказала, что будет бороться, несмотря на все обвинения, и подаст жалобу на клевету», - сообщил юрист.

Сизикову задержали в Париже вечером в четверг, 3 июня. Ее подозревают в умышленном проигрыше на турнире «Роллан Гаррос». В гостиничном номере Сизиковой прошли обыски. Ранее сообщалось, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с французскими властями и семьей задержанной.