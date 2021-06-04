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Путин заявил, что «плевать хотел» на блокировку в Сети

Анна Назайкина
17:35 04.06.2021
Глава государства отметил, что не давал оценок штурму Капитолия, а лишь говорил о том, что последовало за этим событием.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, комментируя свое высказывание о штурме Капитолия в США, заявил, что ему все равно на то, что его могут где-либо в Сети заблокировать. Глава государства подчеркнул, что для него гораздо большее значение имеет доверие россиян.

«Во-первых, я сразу же сказал, что не считаю, что это хорошо. Вы, видимо, невнимательно слушали. Во-вторых, я не даю оценок самому событию, я говорю о том, что за этим последовало, а в-третьих, плевать я хотел на то, что меня кто-то заблокирует. Для меня важнее другое — доверие российского народа», - сказал российский лидер.

Напомним, сторонники 45-го президента США Дональда Трампа в начале января ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Участники беспорядков попытались сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах президента США. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. В ходе столкновений  более 140 человек пострадали, пятеро погибли.

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