Путин не стал давать оценку причастности ХАМАС к инциденту с самолетом Ryanair в Минске

Президент России Владимир Путин не стал давать оценку инциденту с самолетом Ryanair в Минске. В то же время он отметил, что российские спецслужбы к нему не причастны.

«Не хочу давать оценок тому, что произошло с этим самолетом. Если по-честному, я этого не знаю», - сказал Путин в ответ на вопрос, верит ли он в причастность палестинского движения ХАМАС к инциденту, о которой заявляют белорусские власти.

Российские спецслужбы, несмотря на намеки НАТО, к произошедшему не причастны, уточнил президент в ответ на соответствующий вопрос.

«Я видел заявления руководства НАТО по поводу того, что, наверное, Россия принимала участие. Знаете, могу вам сказать: "НАТО в опасности", если руководство НАТО делает такие заявления. Потому что это значит, что люди просто не понимают, какие процессы могут происходить», - отметил Путин.

В аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. На борту лайнера находился основатель признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, впоследствии его задержали.

В минтрансе Белоруссии заявили о причастности к инциденту движения ХАМАС, от имени которого, как утверждается, на электронную почту аэропорта «Минск» поступило сообщение о минировании. В ХАМАС, в свою очередь, отрицают, что имеют отношение к данному происшествию.