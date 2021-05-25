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ХАМАС отрицает свою причастность к инциденту с самолетом Ryanair

Алексей Курильченко
00:03 25.05.2021
Движение ХАМАС опровергло заявление о причастности к инциденту с посадкой самолета Ryanair.
ХАМАС отрицает свою причастность к инциденту с самолетом Ryanair
© Фото: Darius Mataitis via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress
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Движение ХАМАС не имеет никакого отношения к инциденту с принудительной посадкой самолета Ryanair. Об этом заявил официальный представитель движения Фаузи Бархум. Таким образом он прокомментировал заявление главы департамента по авиации минтранса Белоруссии Артема Сикорского, который утверждал, что на электронную почту аэропорта «Минск» поступило письмо, в котором сообщалось, что солдаты движения якобы заложили в самолете бомбу.

«Мы не прибегаем к этим методам, которые могут быть делом рук неких подозрительных сторон, целью которых являются намерения демонизировать ХАМАС и испортить состояние мирового сострадания в отношении нашего палестинского народа и его законного сопротивления», - цитирует заявление Бархума агентство Reuters.

Ранее в СМИ поступила информация, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с заявлением по поводу происходящего в последние дни в республике. Предполагается, что заявления связано с инцидентом с принудительной посадкой самолета.

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