Евросоюз официально запретил белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство

Евросоюз запретил полеты авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве сообщества. Также под запрет попала и посадка белорусских самолетов в аэропортах Европы. Об этом сказано в заявлении Совета ЕС.

«Совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии», - отмечается в нем, передает ТАСС.

В конце мая лидеры Евросоюза призвали принять меры по запрету полета рейсов белорусских авиакомпаний над территорией Европы и использования ее аэропортов.

Кроме того, лидеры ЕС призвали европейские авиакомпании избегать полетов над территорией республики.