В стране и мире Белорусским авиакомпаниям запретили полеты в Евросоюз Алексей Курильченко В Евросоюзе разрабатывают меры по запрету полетов белорусских рейсов над Европой. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Лидеры Евросоюза призвали принять меры по запрету полета рейсов белорусских авиакомпаний над территорией Европы и использования ее аэропортов. Об этом сообщил официальный представитель главы Евросовета Баренд Лейтс. «Лидеры ЕС призвали Совет ЕС принять необходимые меры для запрета полетов белорусских авиалиний в воздушном пространстве Евросоюза, препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов этих авиалиний», - говорится в тексте документа, опубликованном в Twitter политика. Также лидеры ЕС призвали европейские авиакомпании избегать полетов над территорий Республики Беларусь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика