Белорусским авиакомпаниям запретили полеты в Евросоюз
В Евросоюзе разрабатывают меры по запрету полетов белорусских рейсов над Европой.
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Лидеры Евросоюза призвали принять меры по запрету полета рейсов белорусских авиакомпаний над территорией Европы и использования ее аэропортов. Об этом сообщил официальный представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.
«Лидеры ЕС призвали Совет ЕС принять необходимые меры для запрета полетов белорусских авиалиний в воздушном пространстве Евросоюза, препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов этих авиалиний», - говорится в тексте документа, опубликованном в Twitter политика.
Также лидеры ЕС призвали европейские авиакомпании избегать полетов над территорий Республики Беларусь.