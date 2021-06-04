«Общий результат»: глава Крыма поблагодарил Минобороны РФ за помощь с обеспечением республики водой

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал «Звезде» о том, как происходит решение вопроса, касающегося обеспечения полуострова водой. По словам политика, Крым никогда не оставался один на один с проблемами и, в частности, Министерство обороны РФ оказало большую поддержку Республике в урегулировании данного вопроса.

«Крым никогда один на один с проблемой не остается. И личное участие президента России обеспечивает быстрое принятие эффективных решений. Очень много было принято решений на законодательном уровне. Все ведомства и губернаторы оказали нам содействие. Водную проблему нам Министерство обороны России помогало решить. Соответственно, прокладывали трубопровод для переброски воды. Все сплачиваются вокруг проблем Республики Крым и решают их. Это общий результат», - подчеркнул Аксенов.

Политик также выразил слова благодарности предпринимательскому сообществу, крымскому бизнесу, россиянам за терпение и понимание в решении данной проблемы.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что временный 32-километровый водопровод, которые проложили специалисты ведомства в Крыму, снял водную блокаду полуострова.

Подчеркивалось, что ведомство с опережением графика выполняет работы по строительству объектов для обеспечения пресной водой жителей Крыма.