Шойгу заявил, что проложенный военными временный водопровод снял водную блокаду Крыма

Временный 32-километровый водовод, которые проложили специалисты Минобороны в Крыму, снял водную блокаду Крыма. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня, 31 мая на заседании коллегии ведомства.

«Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водовод протяженностью 32 км», - отметил он.

Министр подчеркнул, что военнослужащие помогают решать общегражданские вопросы. Он отметил, что когда в российских регионах из-за низких температур и снегопада начинались аварии на сетях и заторы на дорогах, военнослужащие подвозили воду нуждающимся людям и расчищали заносы.

Отметим, что Минобороны России с опережением графика выполняет работы по строительству объектов для обеспечения пресной водой жителей Крыма. В апреле сообщалось, что Севастополь получил более миллиона кубометров воды от нового водозабора на реке Бельбек.