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«Бизнес остается бизнесом»: Швыдкой оценил интерес делегатов США к ПМЭФ

Ян Брацкий
02:00 04.06.2021
По мнению спецпредставителя главы государства, проведение крупного международного события в очном формате на фоне пандемии делает его во многом уникальным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Нина Зотина, РИА Новости
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Спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой поделился своими впечатлениями от минувшего рабочего дня международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

«Могу сказать, что много неожиданностей уже произошли. Самая большая делегация за форуме - это американцы. Это серьезный знак того, что бизнес остается бизнесом при любых политических раскладах. Много интересных презентаций, компаний, новых партнеров», - отметил Михаил Швыдкой.

Порадовало спецпредставителя российского президента обилие научных тем для обсуждения и широкий круг авторитетных экспертов для этого.

«Сегодняшнее производство движется в сторону того, чтобы порядка 90 процентов индустриального продукта содержало научные знания. Россия - страна, которая открывает возможности для возвращения своих соотечественников и для привлечения иностранных специалистов», - добавил Швыдкой.

Кроме того, ПМЭФ-2021, по мнению представителя главы государства, остается первым открытым мероприятием, которое проходит не в удаленном формате.

«Люди могут спокойно приехать и поговорить друг с другом. Дистанционка хороша, но  бизнес, политика и культура не делаются на социальной дистанции. Необходимо нормальное человеческое общение и этот форум его предоставляет», - подвел итоги спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству.

Международный экономический форум пройдет со второго по пятое июня. На эти дни в Петербург съедутся ведущие эксперты и представители деловых кругов, чтобы обсудить актуальные вопросы мировой повестки. Деловая программа форума предполагает проведение более 100 дискуссий и встреч, на которых будут обсуждаться вопросы и проблемы глобальной экономики и науки.

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