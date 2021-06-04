В стране и мире ПМЭФ-2021 «Бизнес остается бизнесом»: Швыдкой оценил интерес делегатов США к ПМЭФ Ян Брацкий По мнению спецпредставителя главы государства, проведение крупного международного события в очном формате на фоне пандемии делает его во многом уникальным. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Нина Зотина, РИА Новости Читайте нас на: Спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой поделился своими впечатлениями от минувшего рабочего дня международного экономического форума в Санкт-Петербурге. «Могу сказать, что много неожиданностей уже произошли. Самая большая делегация за форуме - это американцы. Это серьезный знак того, что бизнес остается бизнесом при любых политических раскладах. Много интересных презентаций, компаний, новых партнеров», - отметил Михаил Швыдкой. Порадовало спецпредставителя российского президента обилие научных тем для обсуждения и широкий круг авторитетных экспертов для этого. «Сегодняшнее производство движется в сторону того, чтобы порядка 90 процентов индустриального продукта содержало научные знания. Россия - страна, которая открывает возможности для возвращения своих соотечественников и для привлечения иностранных специалистов», - добавил Швыдкой. Кроме того, ПМЭФ-2021, по мнению представителя главы государства, остается первым открытым мероприятием, которое проходит не в удаленном формате. «Люди могут спокойно приехать и поговорить друг с другом. Дистанционка хороша, но бизнес, политика и культура не делаются на социальной дистанции. Необходимо нормальное человеческое общение и этот форум его предоставляет», - подвел итоги спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству. Международный экономический форум пройдет со второго по пятое июня. На эти дни в Петербург съедутся ведущие эксперты и представители деловых кругов, чтобы обсудить актуальные вопросы мировой повестки. Деловая программа форума предполагает проведение более 100 дискуссий и встреч, на которых будут обсуждаться вопросы и проблемы глобальной экономики и науки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика