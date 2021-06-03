Миллиарды инвестиций и розыгрыш гектара в Арктике: как проходит Международный экономический форум в Петербурге

Российская экономика выходит из сложной ситуации после пандемии, отметил президент Владимир Путин на Международном экономическом форуме в Петербурге. Глава государства принял участие в церемонии подписания пакета инвестиционных соглашений. Среди них - и создание глобального мясоперерабатывающего кластера в Тульской области, и строительство нового курортного комплекса в Крыму, и разработка платинового месторождения под Красноярском. За каждой подписью - прямые инвестиции на миллиарды рублей. Так и рождается объявленная на форуме экономика новой реальности.

На полях форума, но пока дистанционно. В присутствии Путина заключается одно из крупнейший соглашений ПМЭФ. Красноярский край прирастает инвестициями на 570 миллиардов рублей. Их направят на разработку черногорского платинового месторождения.

«В рамках такого механизма уже реализуются 16 проектов с общим объемом инвестиций порядка 1,3 триллиона рублей. Успешное развитие регионов и России в целом во многом зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу соглашение о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Компания ДСК "Автобан" и Евразийский банк развития инвестируют в этот проект порядка 120 миллиардов рублей,его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута Европа - Западный Китай», - отмечает президент.

Себя показать и на других посмотреть - это больше про первый день работы форума. Сегодня, с официальным открытием «Русского Давоса», на авансцену выходят финансовые тяжеловесы. Иностранные компании, госкорпорации, крупнейшие банки.

«Последние уже десятилетия мы провозглашаем многовекторную внешнюю политику, у нас нет вопроса разворота на восток, мы всегда были обращены на восток. Двуглавый орел, герою Российской Федерации - это символ, который возник не сегодня, не вчера и даже не позавчера», - говорит первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Санкции - не препятствие и для масштабной газификации страны, объявленной президентом. Первостепенная задача - подвести топливо к частным домовладениям с минимальными затратами для абонентов. Особенно туда, где рядом проходят газовые магистрали.

«Должна быть заявительная кампания, гражданин должен будет в установленном порядке сказать, что нам нужен газ, мы имеем соответствующий котел, внутреннюю инфраструктуру, подведите нам газ до границы участка. Это регулируется постановлением правительства. Для него сейчас готовятся изменения, чтобы все эти вопросы там были прописаны», - поясняет вице-премьер Александр Новак.

Форум хоть и международный, но часть обсуждений посвящена проблемам российской экономики. Развитию дотационных регионов, или, например, сдерживанию роста цен на продукты питания. В Минфине утверждают, что рынок способен сам все исправить, без лишнего административного давления.

«Нет такого, что мы говорим, что завтра в магазинах хлеб продается по сто рублей. Поэтому здесь не надо чересчур перегревать эту ситуацию. Да, нас это беспокоит, ситуация с высокими ценами беспокоит. Но есть много инструментов, рыночных инструментов. Моя такая позиция, что жесткого административного ценообразования у нас нет. У нас достаточно механизмов», - говорит министр финансов Александр Новак.

Социальную повестку форума подхватила Федеральная антимонопольная служба. ФАС заключила меморандум с операторами сотовой связи о противодействии спам-мошенникам. Звонки от нежелательных абонентов вскоре будут блокировать. Для этого разработают общую для всех мобильных операторов программу.

На правах хозяина форума Петербург презентовал свыше 50 различных инвестиционных проектов. Один из них - сразу на восемь миллиардов рублей. Речь о развитии транспортной инфраструктуры Кронштадта, где в ближайшие годы появится крупнейший в России музейно-исторический парк «Остров фортов».

«Основные задачи на этот год - реставрация фортов, открытие второй очереди парков, начало строительства всего кластера, потому что у нас уже для этого все готово. И открыть, конечно, рестораны, потому что невозможно одним мороженым кормить гостей, надо что-то горячее им предлагать уже», - рассказывает руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу.

На фоне многомиллиардных контрактов предложение от Мурманской области стать владельцем Арктического гектара - земли на Кольском полуострове - звучит несколько фантастически, но все вполне реально, если поучаствовать в лотерее. Достаточно оставить свое имя, фамилию, телефон - желающих много.

Для креатива и творчества на экономическом форуме всегда место найдется. Сухие цифры статистики на сессии, посвященной ситуации с коронавирусом, вдруг разбавили «Медным всадником». Поэму Александра Пушкина процитировал директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Из финансового пике, вызванного пандемией коронавируса, выйти можно только всем вместе. Общими усилиями, а не по одиночке.

«Мы сказали об открытости к сотрудничеству и начали его реализовывать с теми странами, которые, в свою очередь, исходят из национальных интересов. И вы видели на примере целого ряда европейских стран, как с одной стороны общественность, граждане, организации, даже правительственные структуры выразили желание либо в закупке, либо в изучении, либо в производстве нашей вакцины, и тут же были заблокированы в принятии подобных решений», - отмечает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пока Запад думает, Восток выбирает «Спутник V». На форуме заключено соглашение о строительстве в Бахрейне завода по производству российской вакцины. Ее будут поставлять в страны Ближнего Востока и Северной Африки.