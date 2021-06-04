«Я тронут»: ветеран Василий Пронин поблагодарил за неравнодушие к его ситуации с мошенниками

96-летний ветеран Василий Пронин, которого мошенники обманули на 400 тысяч рублей, рассказал в разговоре с корреспондентом «Звезды», что чувствует облегчение, узнав новость о поимке злоумышленников. Ветеран поблагодарил представителей всех тех СМИ, которые не остались равнодушными к его проблеме. Отдельную благодарность Василий Гаврилович выразил сотрудникам телеканала «Звезда». как сказал ветеран. Он надеется, что похищенные деньги ему вернут.

«Я полагаю, что все будет решено, правоохранительные органы сейчас работают хорошо. Я чувствую какое-то облегчение. Редакции телеканалов отнеслись очень уважительно, я тронут. Я хочу вам всем выразить через Интернет большое спасибо. надеюсь, что на таких печальных случаях мы с вами будем меньше встречаться», - сказал ветеран.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция задержала подозреваемых в мошенничестве против 96-летнего ветерана Василия Пронина, находившегося на Параде Победы на трибуне рядом с Владимиром Путиным.

Как ранее «Звезде» рассказал сам Пронин, злоумышленники разработали хитроумную схему. Ему позвонил человек, который представился участковым. Ветерану сказали, что у него в районе якобы орудуют бандиты и уже есть случаи, когда у женщины отобрали крупную сумму. Через несколько часов ему позвонил другой человек и начал угрожать расправой, если пенсионер не снимет 400 тысяч рублей. В результате он обналичил необходимую сумму в банке, приехал домой и сбросил деньги в пакете с балкона мошеннику, который уже поджидал внизу. Все эти действия были необходимы якобы для поимки мошенника, уточнил Пронин.

Василий Пронин - участник битвы на Курской дуге. Во время Парада Победы 9 Мая он сидел на трибуне рядом с президентом России Владимиром Путиным, который укрыл ветерана курткой от холода.