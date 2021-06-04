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90 лет на высоте: в парке «Патриот» прошел масштабный авиационный праздник в честь юбилея ВТА

Анна Назайкина
14:10 04.06.2021
Пилотажная группа «Русские Витязи» продемонстрировала комплекс фигур в составе шести экипажей с новыми формами построения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Над Главным храмом Вооруженных сил в парке «Патриот» знаменитая пилотажная группа «Русские Витязи» выступила с новой летной программой. Так поздравляют военно-транспортную авиацию с 90-летием.

Управляя истребителями Су-35С, шесть экипажей выполнили фигуры с новыми формами построения в воздухе. Уходя в «штопор», «форсированный разворот» и «колокол», летчики демонстрировали сверхманевренные характеристики самолетов и в одиночном пилотаже.

Прошли над Главным храмом ВС и все типы самолетов, которые стоят на вооружении Военно-транспортной авиации, а также модернизированный Ил-76 МД-90А.

«Я бы хотел сегодня поздравить всех тех, кто называют себя ВТА- шником с 90-летием, поблагодарить всех ветеранов, всех тех, кто развивал и укреплял мощь ВТА», - сказал командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Утром в Главном храме Вооруженных сил в присутствии двух тысяч военнослужащих состоялся чин освящения боевых знамен всех полков Военно-транспортной авиации. А после на Соборной площади провели церемонию награждения особо отличившихся летчиков и торжественный марш подразделений с освященными полковыми знаменами.

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